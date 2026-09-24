La Secretaria de Seguridad Pública de Sinaloa informó que se registró una riña en el Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán. Los hechos se originaron tras la discusión de dos personas privadas de la libertad. Ambos internos se lesionaron y perdieron la vida en el área de talleres del lugar.

Autoridades de la Dirección del Centro Penitenciario informaron lo ocurrido de manera inmediata a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para su debida actuación.

En el comunicado informaron que trabajo social comunicará a los familiares de las personas presas fallecidas para brindarles el apoyo necesario en los trámites correspondientes.

Las autoridades investigadoras siguen trabajando en recabar información necesaria sobre lo ocurrido.