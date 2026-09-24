Seguridad

Mueren Dos Internos Durante Riña en el Centro Penitenciario en Mazatlán, Sinaloa

Ambos internos se lesionaron tras discutir y perdieron la vida en el área de talleres del lugar

Mueren Dos Internos Durante Riña en el Centro Penitenciario de El Castillo en MazatlánMueren Dos Internos Durante Riña en el Centro Penitenciario de El Castillo en Mazatlán. Foto: Google Maps

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