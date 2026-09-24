Seguridad

Autoridades Federales Catean Residencia en San Pedro, Nuevo León

El operativo se llevó a cabo en una vivienda del fraccionamiento Valle de San Ángel, por presunto desvío de recursos

Autoridades federales catean casa en San PedroLas autoridades federales se desplegaron hasta San Pedro para llevar a cabo el operativo. Foto: N+

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