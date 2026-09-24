Autoridades federales realizaron una incursión en un sector del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y agentes de investigación realizaron el cateo de al menos una propiedad en el fraccionamiento Valle de San Ángel, sector Frances.

Presuntamente el dispositivo estaría ligado a crímenes financieros. De acuerdo con reportes preliminares, el operativo se llevó a cabo en relación con una investigación por presunto desvío de recursos y posibles actividades financieras ilícitas.

Recientemente, el pasado 7 de septiembre, una residencia en el mismo sector, en la avenida Roberto Garza Sada, entre Manuel Gómez Morín y Jerónimo Siller, fue inspeccionada por autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, donde se decomisaron vehículos de alta gama, entre otros artículos.

En esta nueva incursión realizada en el fraccionamiento Valle de San Ángel, sector Frances, aunque no ha sido oficializado, trasciende la aseguramiento de un domicilio, un par de vehículos, así como la detención de al menos dos sospechosos y el resguardo de varios perros.

Aunque autoridades federales no han compartido detalles de la información del despliegue y cateo en San Pedro Garza García, aparentemente es parte de la limpieza que realizan a lo largo del país de presuntos vínculos con la delincuencia organizada y el huachicol fiscal.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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