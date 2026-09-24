Seguridad

Aseguran 19 Motocicletas Durante Rodada en Monterrey, Nuevo León

Autoridades realizaron un operativo sobre la avenida Felix U. Gómez al percatarse de la presencia de un grupo de motociclistas

Operativo de seguridadAutoridades aseguraron 19 motocicletas. Foto: Policía Monterrey

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+