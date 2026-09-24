Autoridades de seguridad y tránsito aseguraron 19 motocicletas que formaban parte de una ‘rodada’ sobre la avenida Felix U. Gómez, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Los hechos ocurrieron luego de que circulara en redes sociales una invitación para realizar una rodada de motocicletas por diversos puntos del Área Metropolitana de Monterrey, por lo que elementos de tránsito implementaron este operativo de vigilancia. Las autoridades dieron seguimiento al recorrido hasta ubicar al grupo de motociclistas que circulaba por la avenida Felix U. Gómez.

Para realizar este operativo, tuvo que ser cerrada la circulación en la avenida Felix U. Gómez en dirección al sur. Fue en la colonia Terminal donde los oficiales de tránsito lograron interceptar a los participantes de esta rodada de motos, por lo que procedieron a realizar una revisión preventiva. Por diversas razones, las autoridades aseguraron 19 motocicletas en total.

Las motocicletas retiradas fueron trasladadas al lote oficial de vehículos, luego de que los agentes de tránsito aplicaran las infracciones correspondientes. Durante este operativo también se reportó la detención de un hombre por cometer delitos contra la salud. El sujeto ya fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación legal.

Este operativo ocurre luego de que durante los últimos días se hayan reportado diversas rodadas de motocicletas en avenidas importantes de Monterrey. Una de ellas ocurrió sobre la avenida Cuauhtémoc, donde una persona perdió un ojo luego de impactar su vehículo ligero contra un automóvil.