Se realizó un cateo en la unidad habitacional de Veleros ubicado al poniente de la ciudad de Coatzacoalcos al sur de la entidad veracruzana, donde fue asesinado el Coordinador Regional en la zona sur del partido PAZ Guillermo Pamuce Yep.

Al sitio acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes acompañados de la Guardia Nacional, y del Ejército Mexicano, Seguridad Pública Estatal, así como de la Policía Municipal.

El cateo se realizó en el circuito Humanismo unidad BN departamento 402, dónde tenía poco de haber llegado a vivir Guillermo Pamuce Yep. El departamento donde se realizó la diligencia se encuentra ubicado en el último piso.