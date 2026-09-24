Seguridad

Realizan Cateo en Vivienda de Guillermo Pamuce Yep Asesinado en Veracruz

La diligencia se efectúo en el circuito Humanismo, donde el político llevaba poco tiempo de haber establecido su residencia

Autoridades realizan cateo en el hogar del coordinador de PAZ asesinado en el sur de VeracruzAutoridades realizan cateo en el hogar del coordinador de PAZ asesinado en el sur de Veracruz. Foto: N+

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Fiscalía y fuerzas de seguridad ingresaron al domicilio de Guillermo Pamuce, coordinador de PAZ asesinado

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