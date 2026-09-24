Una mujer atacó a un hombre con un arma blanca al interior de una vecindad ubicada en el cruce de las calle Juan Álvarez y Carlos Salazar, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El hecho generó la movilización de cuerpos de rescate y seguridad.

Hasta este punto llegaron elementos de la Policía de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes de inmediato comenzaron a valorar al hombre herido. La víctima presentaba una lesión el abdomen, por lo que fue trasladado de urgencias a un hospital.

Autoridades de seguridad de inmediato resguardaron el sitio donde ocurrió el accidente para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se ha informado si la presunta agresora ya fue detenida, por lo que se espera se revelen más detalles en las próximas horas.

Se espera que este despliegue continúe durante un par de horas mientras se llevan a cabo las labores de investigación en este punto. Autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ya se encuentran entrevistando a vecinos para tratar de descubrir cual fue la razón de este ataque.

Hasta el momento la víctima no ha sido identificada, pero se trataría de un hombre de 51 años de edad. La presunta agresora, una joven de 23 años de edad, supuestamente sería novia del sujeto herido, por lo que autoridades no descartan de que este hecho ocurrió tras una discusión de pareja.