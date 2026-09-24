Seguridad

Mujer Ataca a Hombre con un Arma Blanca en el Centro de Monterrey

El sujeto fue trasladado a un hospital debido a que presentaba una lesión en el abdomen

PolicíasElementos resguardaron la propiedad donde ocurrió el ataque. Foto: N+

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