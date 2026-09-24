Seguridad

FGR Revisa Permisos de Empresa ante Decomiso de Presunto Huachicol en Guanajuato

La presidenta Claudia Sheinbaum habla sobre la investigación del hidrocarburo asegurado en el municipio de San José de Iturbe

Predio donde fue asegurado hidrocarburo en Guanajuato. Foto: FGRPredio donde fue asegurado hidrocarburo en Guanajuato. Foto: FGR
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