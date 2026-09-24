Luego del decomiso de alrededor de 59 millones de litros de presunto hidrocarburo ilegal en San José de Iturbe, Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la revisión de los permisos de la empresa supuestamente vinculada al hallazgo.

“Entiendo que siguen trabajando en los permisos que tiene esta empresa y tendrá que informarlo en su momento la Fiscalía. Pregunté a la fiscal (Ernestina Godoy) y me dijo que siguen revisando los permisos y que ellos van a informar en su momento”, indicó durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Al ser cuestionada si entonces todavía no se puede descartar que no sea huachicol, enfatizó que será “hasta que la Fiscalía no cierre la revisión de todos los permisos”.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, una operación conjunta permitió asegurar aproximadamente 59 millones de litros de presunto combustible, además de diez tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, contenedores y documentación.

“El Ministerio Público Federal continuará con las investigaciones y los dictámenes periciales para determinar la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad del producto”, señaló la dependencia en redes sociales.

Adicionalmente, pidió a la ciudadanía denunciar de manera anónima al 089 si conoce un punto de extracción, almacenamiento, transporte o comercialización irregular de combustible.

En tanto, el pasado 18 de septiembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que el decomiso derivó del aseguramiento de una pipa en julio pasado.

“Este caso empezó el 3 de julio de 2026 con la detención de una pipa y de ahí se sacó toda la información sobre este predio (en el municipio de San José Iturbide)”, dijo.

Tras el hallazgo del hidrocarburo sin documentación que acredite su origen, la FGR atrajo el caso a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

De acuerdo con la dependencia, se buscará establecer si las empresas vinculadas al hallazgo pueden comprobar la propiedad y la trazabilidad financiera y fiscal de la totalidad del producto.

SPB