Movilidad

Bloqueo por Ayotzinapa Hoy en CDMX: ¿Dónde Está Cerrado y Cuál Es la Alternativa Vial?

Varios camiones con normalistas llegaron a la Ciudad de México por la Autopista México-Cuernavaca

Manifestación por el caso Ayotzinapa en edificio Héctor Fix Zamudio de la CNDHManifestación por el caso Ayotzinapa en edificio Héctor Fix Zamudio de la CNDH. Foto. N+

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Manifestaciones por Ayotzinapa en CDMX: CNDH y UNAM serán puntos clave. Descubre rutas alternativas para evitar el caos vial.

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