Toma tus precauciones: Hoy, en la Ciudad de México se realizarán algunas movilizaciones por el caso Ayotzinapa; aquí te decimos dónde hay bloqueo y cuáles son las alternativas viales para evitar el tráfico en la zona de la manifestación.

Alrededor de las 10:00 horas, más de 20 autobuses con normalistas llegaron a la Ciudad de México por la Autopista México-Cuernavaca, donde se desplegó un operativo policial con filtros de revisión. La caravana se dirigió a la zona de la manifestación de hoy.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Operativo en la México-Cuernavaca por Llegada de Normalistas de Ayotzinapa

Madres y padres de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos se iban a concentrar en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) bajo el lema “Ayotzinapa 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga”, en Periférico Sur 3469, en la colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras, según la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para exigir que se retracte de la recomendación 208VG/2026, que emitió el 09 julio, la cual exonera al Ejército mexicano y a la Secretaría de Marina (Semar) de su participación en el caso Ayotzinapa.

Además, la recomendación de la CNDH descalifica el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de los organismos internacionales y las organizaciones que han acompañado a las víctimas durante 12 años.

Los autobuses con los normalistas arribaron a la CNDH, a la altura de la Avenida Luis Cabrera, sin embargo, el convoy no se quedó y se trasladó al edificio Héctor Fix Zamudio en Periférico Sur 1922, colonia Tlacopan, en la alcaldía Álvaro Obregón.

La lateral de Periférico Sur fue cerrada por el arribo de los camiones con los normalistas entre San Jerónimo y Barranca del Muerto, con dirección al norte de la Ciudad de México.

Para evitar el bloqueo, puedes circular por los carriles centrales, el Segundo Piso del Periférico o la Avenida Revolución.

Más tarde, a las 16:00 horas, habrá un foro en el que participará una comisión de madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en Ciudad Universitaria (CU).

La SSC indicó que a la manifestación de hoy se podrían sumar organizaciones de apoyo, entre ellas, la Coordinación Nacional de Egresados de Ayotzinapa, Firmas por Palestina México, la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina, Protesta Divergente “Palexico” y la Red de Comunicación Alternativa y Popular.

Desde el miércoles, el gobierno de la Ciudad de México blindó con vallas metálicas el Ángel de la Independencia de cara a las movilizaciones por el aniversario 12 del caso Ayotzinapa.

RMT