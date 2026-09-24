La agencia de Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) participó en un operativo, encabezado por autoridades de Ecuador, en el que fue desarticulada una banda presuntamente relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En las acciones, en las que colaboraron más de 320 miembros de la Policía Nacional de Ecuador y 50 del Mando Sur de Estados Unidos, fueron detenidas 30 personas, en tres provincias ecuatorianas: Guayas, Los Ríos y El Oro, informó John Reimberg, ministro del Interior.

La banda cayó la madrugada de este jueves luego de una investigación que duró ocho meses y, de acuerdo con John Reimberg, "no tiene ningún vínculo con grupos locales. Tenía relación directa con el CJNG”.

El Ministro del Interior de Ecuador explicó que la estructura se dedicaba al acopio, intermediación, distribución, transporte y comercialización de grandes cantidades de droga proveniente de Colombia, que pretendía ser enviada, por vía marítima, desde puertos de Guayaquil y Machala hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Ecuador, vecino de Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de droga que se dirige principalmente a Europa y Norteamérica.

El país andino es considerado como la tercera nación del mundo que más droga decomisa luego de Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales en 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Reimber dijo que para llegar hasta la estructura que fue desarticulada hoy, "a lo largo de este año, ha habido una afectación de 322 millones de dólares entre todos los cargamentos de droga decomisados".

Desde 2024, Ecuador vive bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que denominó como “terroristas".

En 2025, Ecuador cerró con un récord de homicidios con alrededor de 9,300 casos, de acuerdo con el Ministerio del Interior.

Con información de EFE.

RMT