Narcotráfico

Ecuador y la DEA Dan Golpe al CJNG; Hay 30 Detenidos

El grupo delictivo se dedicaba a la distribución de droga desde Colombia, con destino a Centroamérica, Estados Unidos y Europa

Operativo de la DEA en Ecuador contra el CJNGOperativo de la DEA en Ecuador contra el CJNG. Foto: X @JohnReimberg

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Ecuador y la DEA desarticulan banda ligada al CJNG con 30 detenidos. Operativo en Guayas, Los Ríos y El Oro tras 8 meses de investigación. Descubre más sobre este golpe al narcotráfico.

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