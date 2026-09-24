Homicidios

Abandonan Cuerpo con Signos de Violencia Frente a Primaria en Valle De Santiago

Fue en la comunidad de Zapotillo de Mogotes donde se realizó el hallazgo que conmocionó a los habitantes

Abandonan Cuerpo con Signos de Violencia Frente a Primaria en Valle De Santiago.Abandonan Cuerpo con Signos de Violencia Frente a Primaria en Valle De Santiago. Foto: N+

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La víctima no ha sido identificada, aunque representaba una edad aproximada de 30 años y contaba con signos de violencia.

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