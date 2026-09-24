Fue en la entrada de una primaria donde se encontró el cuerpo de un hombre en la comunidad de Zapatilla de Mogotes en Valle De Santiago, Guanajuato.

La persona presentaba signos de violencia, siendo antes de las 7:00 de la mañana cuando fue localizado, por lo que aparentemente ningún alumno lo vio.

Habitantes que lo hallaron, reportaron los hechos al número de emergencias 911 pidiendo el apoyo de elementos de seguridad para que levantaran el cuerpo.

Al lugar arribaron elementos de Policía Municipal, quienes corroboraron la información y pidieron la presencia de socorristas que encontraron al hombre tirado e inconsciente.

Paramédicos de inmediato tomaron sus signos vitales, pero solamente pudieron confirmar que ya no contaba con vida el hombre de aproximadamente 30 años de edad.

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Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), comenzaron con las indagatorias para abrir una carpeta de investigación y esclarecer el suceso.

Personal del Servicios Médico Forense trasladaron el cuerpo a un anfiteatro para practicarle la necropsia de ley en Guanajuato, Capital.