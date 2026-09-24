Asesinan a Hombre Sobre el Bulevar Sharp en Playas De Rosarito

Un hombre de 50 años de edad fue ejecutado a balazos sobre el bulevar Sharp, en la colonia Ampliación Benito Juárez del municipio de Playas de Rosarito.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el ataque armado se registró este miércoles 23 de septiembre, cerca del mediodía, lo que movilizó de inmediato a corporaciones policiales y a paramédicos de la Cruz Roja.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar al menos cinco detonaciones de arma de fuego. Al llegar al sitio, los agentes municipales localizaron a la víctima tendida sobre la carpeta asfáltica con un disparo en la cabeza, tras brindarle atenciones médicas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la escena del crimen y desplegaron un operativo de búsqueda para dar con el presunto agresor, quien según testigos vestía una sudadera roja al momento de huir. Hasta el momento no se reportan personas detenidas en relación con este homicidio.

JMR