Homicidios

Asesinan a Hombre Sobre el Bulevar Sharp en Playas De Rosarito

La víctima perdió la vida tras recibir un impacto de bala en la cabeza a plena luz del día

Asesinan a Hombre Sobre el Bulevar Sharp en Playas De RosaritoAsesinan a Hombre Sobre el Bulevar Sharp en Playas De Rosarito | Foto: N+

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