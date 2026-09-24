Economía

Postergan Cuarta Ronda Bilateral del T-MEC entre México y EUA por Visita de Xi a Washington

México ya ha tenido tres encuentros de rondas de revisión del tratado, sin que hasta el momento se hayan concretado nuevos acuerdos comerciales

El presidente estadounidense Donald Trump y su esposa Melania Trump dan la bienvenida al presidente chino Xi Jinping y a su esposa, Peng Liyuan. Foto: APEl presidente estadounidense Donald Trump y su esposa Melania Trump dan la bienvenida al presidente chino Xi Jinping y a su esposa, Peng Liyuan. Foto: AP

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