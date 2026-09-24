El encuentro del presidente de China, Xi Jinping, con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Washington provocó que se pospusiera la cuarta ronda de revisión del T-MEC entre México y Estados Unidos, confirmó el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez.

Gutiérrez explicó, en entrevista con medios de comunicación al término de la 5ª Convención Binacional México-Estados Unidos de la American Society of México: "Como ustedes saben, está la visita del presidente Xi de China a Estados Unidos. Se prefirió postergar un poquito esto".

El subsecretario reconoció que aún no hay fecha para concretar esta cuarta ronda.

De acuerdo con Gutiérrez, un factor adicional que dificulta fijar una fecha es la cumbre del G20, que se realizará la próxima semana.

"Acordamos con Estados Unidos que en las siguientes semanas anunciaremos cuándo va a ser la cuarta ronda, pero seguimos trabajando nosotros prácticamente de manera diaria con USTR, con la Secretaría de Comercio de Estados Unidos", señaló el funcionario.

Gutiérrez indicó que México busca avanzar en la reducción de aranceles relacionados con la Sección 232. "Como ustedes saben, son las órdenes o los instrumentos comerciales de Estados Unidos para impactar ciertos sectores productivos, como es el caso de autos, acero y aluminio", explicó.

México ya ha tenido tres encuentros de rondas de revisión del tratado, sin que hasta el momento se hayan concretado nuevos acuerdos comerciales entre ambos países.

AMP