La producción vinculada a la tecnología y el efecto que ha tenido la política monetaria de los tasas de interés oficiales permitirán que el crecimiento económico de México en 2026 sea mejor, destacó la OCDE.

El organismo subió siete décimas la perspectiva respecto a la última previsión elaborada en junio de este año, para pasar del 0.8 al 1.5% al terminar este año; mientras que para el 2027, la estimación es del 1.8%.

Además, en el Informe Intermedio de Perspectivas Económicas publicado este miércoles, la OCDE pronosticó que la inflación general de 2026 será del 4.1 %, dos décimas más que lo proyectado en junio pasado por la institución.

En 2025, la inflación general había terminado en el 3.8 %, mientras que el PIB repuntó el 0.7 % en ese mismo año.

Por su parte, la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, se situará en el 4.1 % en 2026 antes de bajar al 3.2 % en 2027.

Sin embargo, en el ámbito comercial, nuestro país será uno de los afectados por los aranceles bilaterales aplicados por Estados Unidos bajo la Sección 301, que imponen un cargo del 12.5% sobre un amplio catálogo de exportaciones.

A este factor se suma la incertidumbre que rodea al futuro del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Esta situación "corre el riesgo de frenar el crecimiento del comercio regional", advirtió la OCDE.

ICM