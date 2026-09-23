Economía

OCDE Mejora Previsión de Crecimiento para México en 2026

El organismo señaló que las perspectivas son halagüeñas gracias a la solidez en la producción industrial y por la baja en las tasas de interés

El crecimiento del PIB en México se debe a la industria tecnológicaEl crecimiento del PIB en México se debe a la industria tecnológica. Foto: Cuartoscuro
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