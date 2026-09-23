BBVA México anunció un cambio en el horario de atención de su red de sucursales comerciales, medida que entrará en vigor a partir del lunes 5 de octubre de 2026.

De acuerdo con la información difundida por el banco, las más de mil 500 sucursales comerciales de BBVA México distribuidas en el país atenderán de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

Mientras que los sábados, en las sucursales que operan ese día, operará de 09:00 a 14:30 horas, sin cambios respecto a su horario regular.

El ajuste aplica únicamente a la atención en ventanilla dentro de las sucursales.

Las zonas de autoservicio, es decir, los cajeros automáticos ubicados al interior de las sucursales, continuarán operando las 24 horas del día, todos los días de la semana, por lo que los clientes podrán seguir realizando retiros, depósitos y otras operaciones sin restricción de horario.

BBVA México reiteró que sus canales digitales —como la app móvil y la banca en línea— seguirán disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, para que los usuarios realicen consultas y operaciones sin necesidad de acudir a una sucursal física.

Los clientes que deseen ubicar la sucursal BBVA México más cercana y verificar sus horarios específicos pueden hacerlo a través del buscador de sucursales disponible en el portal oficial del banco.

AMP