Economía

BBVA México Cambia el Horario de sus Sucursales; a Esta Hora Abrirán y Cerrarán

La medida entrará en vigor a partir del próximo lunes 5 de octubre, informó la institución financiera

Sucursal del banco de capital español BBVA. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoSucursal del banco de capital español BBVA. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

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