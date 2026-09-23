Medio Ambiente

Detienen a Dos Sujetos con Troncos Presuntamente Talados Ilegalmente en Tlaxcala

Rosando 'N' y Gregorio 'N' fueron arrestados por supuestos delitos contra el medio ambiente en el municipio tlaxcalteca de Nanacamilpa

Vinculados Rosando N Gregorio N Troncos Tala Ilegal Rancho Ocotitla Nanacamilpa TlaxcalaVinculan a Dos Sujetos por Presunta Tala Ilegal en Nanacamilpa, Tlaxcala. Foto: Facebook Profepa | Ilustrativa

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Rosando y Gregorio, arrestados en Tlaxcala por posesión ilícita de troncos. La FGR ya los vinculó a proceso. Conoce más sobre este caso ambiental.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+