La Fiscalía General de la República (FGR) en Tlaxcala obtuvo auto de vinculación a proceso contra Rosando ‘N’ y Gregorio ‘N’, por la probable comisión del delito de posesión ilícita de materia prima forestal.

Reunidos los datos de prueba, el Ministerio Público Federal los presentó ante el juez de Control, quien vinculó a proceso a Rosando ‘N’ y a Gregorio ‘N’, impuso medidas cautelares y fijó un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria.

En el municipio tlaxcalteca de Nanacamilpa elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron abordados por una persona a la altura del Rancho Ocotitla, quien les mencionó que a menos de un kilómetro de distancia se encontraban dos personas que cargaban una camioneta con troncos talados probablemente de manera ilegal.

Los policías se trasladaron al lugar, donde observaron la camioneta con varios troncos cubiertos por una lona. Entrevistaron a Rosando ‘N’ y Gregorio ‘N’, quienes no pudieron acreditar con documentos, la legal posesión y transporte de dicho material.

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El vehículo, los recursos maderables y las personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado, instancia que inició la investigación correspondiente.

La FGR aclaró que a los sujetos arrestados se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Con información de N+

GMAZ