El Sistema Cutzamala, responsable de suministrar el 26% del líquido vital en diversas zonas de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), presenta una notable mejoría debido a las lluvias de la actual temporada.

Además, los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indican que las bandas nubosas del huracán Polo ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas sobre entidades del occidente y sur de la República Mexicana, desde Jalisco hasta Oaxaca.

También se prevén rachas de viento y oleaje elevado en costas de dichos estados; así como chubascos y lluvias fuertes en el centro de México.

Asimismo, habrá lluvias puntuales fuertes por la tarde en el Estado de México, así como lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México, con posibles descargas eléctricas y caída de granizo.

Nivel de presas

El Sistema Cutzamala presenta un almacenamiento del 86.09%, lo que equivale a 673,707,000 metros cúbicos de agua, de acuerdo con corte al 21 de septiembre de 2026.

El nivel de presas presenta el siguiente desglose:

Valle de Bravo: Se mantiene como el embalse con mayor llenado, operando al 88.65% de su capacidad, con 349.613 millones de metros cúbicos.

Villa Victoria: Ocupa el segundo lugar con un almacenamiento del 83.88% de su capacidad, con 155.794 millones de metros cúbicos de agua.

El Bosque: Este cuerpo de agua se encuentra al 83.15% de su capacidad, con 168.300 millones de metros cúbicos.

El Sistema Cutzamala alcanzó el 81.05% de su capacidad en agosto pasado, mientras que en el mismo mes de 2025 llegó al 73.44%.

Con información de N+