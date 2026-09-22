Medio Ambiente

¿Cuál Es el Nivel del Cutzamala Hoy? Así Han Favorecido las Lluvias el Nivel de Presas

El huracán Polo ocasionará lluvias muy fuertes a puntuales intensas sobre varias entidades del país

Presa Valle de Bravo del Sistema CutzamalaEmbarcadero de la Presa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El Cutzamala alcanza un 86.09% de capacidad. Las lluvias del huracán Polo impactan desde Jalisco hasta Oaxaca. Descubre cómo esto afecta el suministro de agua.

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