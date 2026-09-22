Tamaulipas se prepara para un cambio en las condiciones meteorológicas, con un incremento gradual en la actividad de tormentas y chubascos a partir de este miércoles, principalmente en la mitad sur del estado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones podrían ser de moderadas a fuertes y estar acompañadas de descargas eléctricas, mientras que la aproximación del primer frente frío de la temporada a la frontera norte favorecerá cambios en las condiciones del tiempo en el noreste del país.

A pesar del aumento en las probabilidades de lluvia, continuará el ambiente bochornoso en territorio tamaulipeco, con índices de calor que podrían alcanzar entre 41 y 45 grados.

También se prevé un evento de “Surada” durante la tarde, con rachas de viento de entre 35 y 55 kilómetros por hora, por lo que podrían presentarse condiciones adversas de manera puntual.

El ingreso del sistema frontal se suma a otros fenómenos meteorológicos que actualmente afectan al país, entre ellos el huracán Polo y canales de baja presión, lo que mantiene un escenario de mayor inestabilidad atmosférica en distintas regiones.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del SMN y Protección Civil, especialmente durante las tormentas eléctricas, y tomar precauciones ante posibles encharcamientos y fuertes rachas de viento.