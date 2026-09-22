Cambio climático

Llega a Tamaulipas el Primer Frente Frío; Aumentan las Probabilidades de Lluvia

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las precipitaciones podrían presentarse de manera irregular en distintas regiones de la entidad

Aumenta Probabilidad de Lluvias y Tormentas en Tamaulipas; Persistirá el CalorAumenta Probabilidad de Lluvias y Tormentas. Foto: N+

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Lluvias y tormentas se acercan a Tamaulipas, especialmente en Matamoros y Ciudad Victoria. No bajes la guardia ante el calor y las fuertes rachas de viento.

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