'El Niño' Amenaza a California: Declaran Estado de Emergencia por Riesgo de Inundaciones

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró estado de emergencia en todo el estado ante el fortalecimiento de 'El Niño', fenómeno climático que podría provocar una temporada de lluvias y tormentas particularmente intensa durante los próximos meses.

De acuerdo con la oficina del gobernador, la medida busca anticipar los posibles efectos del fenómeno y permitir que las autoridades estatales movilicen recursos antes de que se intensifiquen las condiciones meteorológicas.

La declaratoria contempla acciones para proteger a comunidades vulnerables, preparar carreteras e infraestructura crítica y colocar con anticipación suministros y equipos para enfrentar posibles inundaciones.

I'm declaring a state of emergency to mobilize state resources for a potentially historic El Niño winter in California.



With higher risks of heavy rain, flooding, and mudslides over the next several months, we're launching a whole-of-government effort to protect Californians. pic.twitter.com/nOcdVn8dwx — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) September 21, 2026

Entre las medidas se encuentra el almacenamiento de materiales para combatir inundaciones, como sacos de arena y bombas de extracción de agua. Además, el Departamento de Transporte de California (Caltrans) deberá preparar equipos para control de tráfico, cierres carreteros y retiro de nieve en las zonas consideradas de mayor riesgo.

La proclamación también contempla que la Guardia Nacional de California pueda apoyar, de ser necesario, en labores de respuesta ante inundaciones, búsqueda y rescate, ingeniería y logística.

La emergencia fue declarada este lunes 21 de septiembre mientras 'El Niño' continúa fortaleciéndose en el Pacífico. El Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó que existe más de 90 por ciento de probabilidad de que se presente un evento de El Niño durante el otoño e invierno del 2026-2027.

Además, el organismo estima en 75 por ciento la probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad considerada histórica, es decir, que supere la fuerza de los eventos registrados desde 1950 bajo el indicador utilizado por los especialistas.

En California, un 'El Niño' fuerte puede favorecer condiciones de mayor humedad y aumentar el riesgo de episodios de lluvias intensas, tormentas, fuertes vientos, nevadas en zonas montañosas, inundaciones, deslaves y flujos de escombros.

Las autoridades también advierten sobre posibles olas de mayor tamaño, erosión y riesgos de inundación en zonas costeras, particularmente cuando las tormentas coincidan con mareas altas.

Sin embargo, las autoridades enfatizan que 'El Niño' no garantiza que se produzca una temporada lluviosa determinada ni que cada región experimente los mismos efectos.

La Comisión Costera de California señala que el fenómeno 2026-2027 continúa fortaleciéndose y que las comunidades costeras deben prepararse ante la posibilidad de tormentas más frecuentes e intensas, lluvias abundantes, grandes oleajes, inundaciones y erosión.

Con la declaratoria, California busca anticiparse a los posibles impactos y reforzar la capacidad de respuesta de las autoridades antes de que lleguen las condiciones adversas.

PT