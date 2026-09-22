Cambio climático

'El Niño' Amenaza a California: Declaran Estado de Emergencia por Riesgo de Inundaciones

Las autoridades alertan: las comunidades costeras deben prepararse ante la posibilidad de tormentas más frecuentes e intensas

Alertan por "El Niño" en CaliforniaAP

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El gobernador Newsom declara estado de emergencia en California por 'El Niño'. Se anticipan lluvias y tormentas fuertes.

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Fenómeno El Niño 2026: California Declara Estado de Emergencia Ante Riesgo de Inundaciones | N+