Accidentes

Se Incendia Tractocamión en Carretera Federal 57 en Nava, Coahuila

Elementos de Bomberos y personal de Protección Civil de distintos municipios acudieron al lugar para controlar el siniestro

Se Incendia Tractocamión en Carretera Federal 57 en Nava, CoahuilaEl tractocamión resultó en pérdida total luego de incendiarse en la carretera federal 57. Foto: N+

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