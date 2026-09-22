Un tractocamión resultó con pérdida total luego de incendiarse sobre la carretera federal 57, a la altura del municipio de Nava, Coahuila. El conductor logró salir de la unidad y ponerse a salvo.

La mañana de este lunes, elementos de Bomberos y personal de Protección Civil de Allende, Nava y Morelos acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar las labores necesarias para controlar las llamas.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, se trató de un tractocamión propiedad de Juan Gutiérrez, el cual remolcaba dos góndolas carboneras al momento en que se registró el incendio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Bomberos Controlan Incendio de Tractocamión en Carretera 57 de Nava, Coahuila

Hugo Martín Zubeldía, director de Protección Civil de Morelos, señaló que se coordinaron con corporaciones de los municipios vecinos para atender el siniestro y evitar que el fuego se extendiera a otras partes de la unidad.

El conductor consiguió sacar el tractocamión de la cinta asfáltica antes de que las llamas consumieran la cabina. Sin embargo, sufrió quemaduras en el cuero cabelludo, por lo que recibió atención médica.

La cabina del tractocamión quedó prácticamente reducida a cenizas, aunque la intervención de los cuerpos de emergencia evitó que el fuego alcanzara la carga y los tanques de diésel, lo que habría representado un riesgo mayor.

Uno de los carriles de circulación tuvo que ser cerrado temporalmente mientras los bomberos realizaban las maniobras para controlar y sofocar el incendio. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro, aunque de manera preliminar se indicó que pudo haberse tratado de un cortocircuito.