Pronóstico del tiempo

Huracán Polo se Intensifica a Categoría 2 en el Océano Pacífico

Su amplia circulación generará lluvias intensas en zonas de Guerrero y Oaxaca

El huracán Polo categoría 2. Foto: APEl huracán Polo categoría 2. Foto: AP
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