El huracán Polo se intensificó esta noche a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson en el océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua. El meteoro ha causado lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca.

Se anticipa que hacia el martes alcance la categoría 5. Aunque no está previsto que toque las costas mexicanas, sus efectos sí serán considerables.

🌀⚠️ El #Huracán #Polo se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson en el océano Pacífico.



🌀 Su amplia circulación generará #Lluvias intensas en zonas de #Guerrero y #Oaxaca.



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En su momento de mayor cercanía, Polo se encontrará a cien kilómetros de las costas, a la altura de Michoacán y Colima. De ahí que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pida extremar precauciones a los estados del Pacífico.

Polo se mueve a una lenta velocidad, apenas 7 kilómetros por hora. Esto le permite permanecer más tiempo sobre las aguas tibias del Pacífico, lo que contribuye a que la presión en el ojo del huracán descienda.

Ante la baja presión atmosférica, las zonas aledañas intentan rellenar este espacio vacío, lo que contribuye a aumentar la velocidad de los vientos ciclónicos.

En las próximas horas, su amplia circulación generará lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Guerrero (costa y sur) y Oaxaca (costa y sur); muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Michoacán (costa y sur); fuertes (de 25 a 50 mm) en Jalisco (este y sur) y Colima; vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, así como rachas de 30 a 50 km/h en costas de Jalisco y Colima.

Se pronostica que Polo genere oleaje de 2.5 a 3.5 metros (m) de altura en costas de Michoacán y Guerrero; de 2 a 3 m en la costa de Oaxaca, así como mar de fondo con olas de 1.5 a 2.5 m en costas de Jalisco y Colima.

Las precipitaciones generadas por este sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del SMN y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

AMP