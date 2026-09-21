Pronóstico del tiempo

SMN Advierte Peligrosidad del Huracán Polo: Prevé Efectos Indirectos Muy Severos en estas Zonas

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, señala que el ciclón es muy poderoso y generará lluvias, fuertes rachas de viento y olas de hasta 9 metros de altura

Afectaciones de la tormenta Raymond en Guerrero en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoAfectaciones de la tormenta Raymond en Guerrero en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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