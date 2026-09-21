El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña, alertó que hay que tener muchísimo cuidado con el huracán Polo, pues aunque se prevé que no toque tierra en México, sí generará efectos indirectos muy severos en estados del occidente del país.

En entrevista con N+ FORO, explicó que, de acuerdo con los pronósticos, el ciclón se convertirá esta semana en un poderoso huracán categoría 5 ―la máxima de la escala Saffir-Simpson― a solo 100 o 120 kilómetros (km) de la costa de Colima.

“El mensaje es que no porque la trayectoria actual diga que no va a ingresar a tierra esto le quite peligrosidad al huracán, para nada, sigue siendo un sistema muy intenso, muy poderoso. La categoría 5 en la escala Saffir-Simpson es la máxima, y va a estar tan solo a 100-120 km de la costa de Colima, el centro del ciclón”, manifestó.

Aunque no toque tierra, explicó, se trata de un fenómeno meteorológico con un área muy grande, que afectará la zona costera de estados como Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima.

“Entonces no le resta peligrosidad, es un sistema que hay que tener muchísimo cuidado y seguir las indicaciones de las autoridades locales porque los efectos indirectos que van a tener van a ser muy severos los próximos días”, dijo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Huracán Polo Podría Alcanzar Categoría 5: SMN Alerta sobre su Fuerza

De acuerdo con Vázquez Romaña, Polo seguirá intensificándose los siguientes días. Hoy mismo podría evolucionar a categoría 2 y alcanzaría la máxima de 5 entre el miércoles y jueves.

“La trayectoria actualmente nos indica que va a tener muy poco desplazamiento el sistema durante hoy y mañana, pero a partir del miércoles va a acelerar su desplazamiento, se va a ir hacia el noroeste paralelo a la costa de México, entonces los efectos se van a ir extendiendo gradualmente durante el martes por la noche, miércoles y jueves por la costa de Michoacán, de Colima y de Jalisco”, detalló.

El coordinador del SMN comentó que se trata de un evento que va a durar casi toda la semana con afectaciones en el Pacífico mexicano.

Reiteró que a pesar de que no se espera en este momento que el centro del ciclón ingrese a tierra, “los efectos sí se van a estar sintiendo porque va a estar muy cerca de la costa”.

Al hablar sobre esos efectos, previó rachas de viento con fuerza de huracán, de más de 100 km/h, durante la tarde-noche de mañana en las costas de Michoacán y Colima, así como todo el jueves.

Esas rachas podrían generar olas de entre 8 y 9 metros de altura en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima, dijo.

Por ello, llamó a la población a “que se mantenga alejada de la línea de costa porque pueden poner su vida en riesgo”.

Además del viento y el oleae, advirtió sobre lluvias intensas al menos tres días en Michoacán, Colima y Jalisco.

“Las lluvias pueden generar deslaves en zonas montañosas, inundaciones repentinas y penetración del mar”, expuso.

Polo se intensificó a huracán categoría 1 alrededor del mediodía; de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, se ubicó a 305 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 435 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

⚠️ #Polo ahora como #Huracán categoría 1 ⚠️



◾️Se localiza a 305 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, #Guerrero, y a 435 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima

◾️Su circulación refuerza la psibabilidad de #Lluvias de distintas intensidades en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero… pic.twitter.com/3RRiy2j0PQ — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 21, 2026

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