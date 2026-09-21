Pronóstico del tiempo

Polo Ya Es Huracán y Alcanzará Categoría 5, Según Trayectoria Cerca de México

El ciclón causará lluvias muy fuertes en cinco estados de la República mexicana

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Polo se Intensifica a Huracán Categoría 1 Frente a Costas de Guerrero y Colima

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Alerta máxima: el huracán Polo podría alcanzar categoría 5, trayendo lluvias intensas a Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Colima. Mantente informado y sigue las recomendaciones de Protección Civil.

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