El miércoles, el huracán Polo podría alcanzar la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, de acuerdo con la trayectoria del ciclón de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La tormenta tropical Polo se intensificó a huracán hoy, confirmó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), y se prevé que rápidamente tome fuerza y aumente de categoría en las próximas horas, causando lluvias fuertes, vientos y oleaje elevado en Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Colima.

“Se pronostica que continuará intensificándose rápidamente frente a las costas de México”, alertó el Centro Nacional de Huracanes.

El huracán Polo se localizó hoy a 305 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, en Guerrero, y a 435 km al sur-sureste de Manzanillo, en Colima, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (km/h), rachas de 155 km/h y desplazamiento hacia el este a 7 km/h, detalló Conagua.

En entrevista para N+ FORO, Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), detalló que Polo se intensificará a huracán categoría 2 durante la tarde o noche de este lunes. Aumentará a categoría 3 el martes, y pasará a categoría 4 por la tarde. Entre el miércoles y el jueves se fortalecerá a categoría 5, cerca de Michoacán y Colima.

El domingo, Fabián Vázquez indicó que la trayectoria del huracán Polo será “errática”, pues se prevé que dé un giro y no impacte directamente en tierra. Sin embargo, las lluvias serán de fuertes a muy fuertes en Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Colima.

“Es un evento que va a durar casi toda la semana con afectaciones en el Pacífico mexicano y, a pesar de que no se espera, en este momento, que el centro del ciclón ingrese a tierra, los efectos sí se van a estar sintiendo porque va a estar muy cerca de la costa”, explicó Fabián Vázquez. Serán tres días con lluvias intensas en Michoacán, Colima y Jalisco, alertó.

La Conagua, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes, mantiene zona de vigilancia desde Técpan de Galeana, en Guerrero, hasta Punta San Telmo, en Michoacán. En las próximas horas, habrá lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca; muy fuertes en Michoacán; y fuertes en Jalisco y Colima.

Las autoridades alertaron que las lluvias por el huracán Polo podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima, por lo que pidieron a la población a permanecer atenta a los avisos del SMN y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

RMT