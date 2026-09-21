Francisco “N”, de 46 años, fue asesinado a balazos durante la tarde del domingo en la colonia Pedregal de la Villa, al sur de Hermosillo, luego de que cuatro sujetos llegaran al sitio a bordo de una camioneta de color negro y abrieran fuego en su contra.



La agresión ocurrió alrededor de las 13:00 horas del 20 de septiembre, sobre la calle Carlos Balderrama, donde la víctima quedó sin vida tras recibir los impactos de proyectil de arma de fuego.



En el lugar fueron localizados indicios balísticos calibre 9 milímetros, los cuales quedaron bajo resguardo como parte de las diligencias relacionadas con el ataque.



De acuerdo con el reporte oficial, Francisco “N” tenía como antecedente una probable responsabilidad por narcomenudeo. Testigos señalaron además que era consumidor de narcóticos.