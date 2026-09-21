Seguridad

Hombre es Asesinado a Balazos al Sur de Hermosillo, Sonora

Los presuntos responsables fueron 4 sujetos quienes llegaron al sitio a bordo de una camioneta y abrieron fuego en su contra en la colonia Pedregal, al sur de la ciudad

Hombre es Asesinado a Balazos al Sur de Hermosillo, SonoraHombre es Asesinado a Balazos al Sur de Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Francisco 'N', vinculado al narcomenudeo, fue asesinado a tiros en Hermosillo. Los agresores llegaron en una camioneta negra.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+