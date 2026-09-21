Sociedad

IMSS Confirma la Muerte de 5 Bebés Recién Nacidos en Durango; Hallan Bacteria

El Instituto mantendrá la vigilancia epidemiológica y continuará la investigación en coordinación con las autoridades sanitarias

Recién Nacido en incubadoraCuartoscuro

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