El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango confirmó la muerte de cinco bebés recién nacidos que se encontraban internos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de la Zona No.1.

A través de un comunicado, la autoridad señaló que realizó una revisión clínica y epidemiológica integral para determinar las causas de cada uno de los fallecimientos y detectó la presencia de una bacteria.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Mueren Cinco Bebés Recien Nacidos en IMSS de Durango

De acuerdo con el instituto, durante la vigilancia epidemiológica se identificó la presencia de una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual que están disponibles en el hospital. Pero, según el IMSS, su presencia no explica por sí sola los fallecimientos de los cinco menores.

Ante los hallazgos, se implementaron medidas de contención, como el aislamiento de casos, la restricción de nuevos ingresos, limpieza y desinfecciones exhaustivas, así como la vigilancia de contactos y toma de cultivos para darle seguimiento.

No obstante, hasta el momento no se han identificado pacientes sospechosos.

Al respecto, el IMSS indicó que mantendrá vigilancia epidemiológica y seguirá con la investigación, en coordinación con las autoridades sanitarias.

Hasta el momento, el IMSS no ha emitido un pronunciamiento sobre la muerte de los cinco recién nacidos.

El titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado, Dr. Saúl Fernández Saracho, señaló que un mal lavado de manos, insumos inadecuados o equipo contaminado podrían haber causado la infección que afectó a los menores.

Anunció que la Cofepris realizará una visita de verificación en el hospital.

“Tenemos varios factores, desde algún descuido en el lavado de manos del personal; esto fue un error humano que pudiera suceder, que no hubiera jabón adecuado. Precisamente, todos los establecimientos de este tipo deben contar con jabón específico, y los proveedores que surten lo que se usa, sondas, mascarillas. Hasta ahora nosotros no tenemos el nombre de la bacteria a la que el Instituto hace referencia", declaró el funcionario.

TLS