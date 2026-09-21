Sujeto Detenido por Amenazar de Muerte a su Hermana y Papá en Hermosillo, Sonora

Dos hombres fueron turnados al Ministerio Público por su probable participación en delitos de violencia familiar, portación de arma prohibida, lesiones, resistencia a particulares y contra funcionarios públicos, luego de un incidente registrado al norponiente de Hermosillo.



Los hechos ocurrieron a las 00:20 horas de este lunes, en un domicilio ubicado en las calles Mejía Serna y Lázaro Mercado, de la colonia Floresta, donde fue detenido Marco Antonio “N”, de 27 años de edad.



La hermana del detenido, de 25 años, lo señaló de amenazarla con un arma blanca mientras le decía que la mataría a ella y a su papá. Además, relató que un primo de 27 años intervino para ayudarla y fue herido por Marco Antonio “N” en el pómulo izquierdo.



En el lugar también fue detenido Jonathan Jarzie “N”, de 23 años, quien es amigo de Marco Antonio y, al observar que lo subían a una patrulla, arrojó un block que golpeó en la cabeza a uno de los oficiales y le provocó una herida de dos centíme