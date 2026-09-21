Seguridad

Sujeto Detenido por Amenazar de Muerte a su Hermana y Papá en Hermosillo, Sonora

Además un amigo del detenido fue capturado por agredir con un block a un oficial de la Policía en la colonia Floresta de Hermosillo

Sujeto Detenido por Presuntamente Amenazar de Muerte a Hermana y Papá en SonoraSujeto Detenido por Presuntamente Amenazar de Muerte a Hermana y Papá en Sonora. Foto: Archivo N+

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Detenido en Sonora por amenazar de muerte a su hermana y papá. Un amigo también arrestado por agredir a un policía.

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