Seguridad

Rescatan a Turistas en Playa Miramar de Ciudad Madero, Tamaulipas

El director de Protección Civil Municipal, señaló que la capacitación y la preparación constante del personal permitió actuar de manera oportuna

Rescatan a Turistas en Playa Miramar de Ciudad Madero, TamaulipasRescatan a Turistas en Playa Miramar. Foto: Gobierno Ciudad Madero

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Protección Civil de Ciudad Madero rescata a turistas en Playa Miramar. La capacitación constante del personal fue clave.

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