Durante el fin de semana pasado se reportaron tres rescates de turistas en Playa Miramar, en Ciudad Madero, de acuerdo con información de Protección Civil Municipal.

Entre las personas atendidas se encontraba un hombre de 32 años, originario de la Ciudad de México, así como dos turistas procedentes de Monterrey, Nuevo León.

Los tres fueron puestos a salvo por personal de vigilancia, sin que se registraran consecuencias mayores, luego de presentar dificultades para salir del mar debido a las corrientes que se registran en la zona.

El director de Protección Civil Municipal, Ricardo Aguirre Martínez, señaló que la capacitación y preparación constante del personal permitió actuar de manera oportuna.

Detalló que días antes se realizaron ejercicios físicos y prácticas de nado en la Torre 1, ubicada a un costado de las escolleras de Playa Miramar.

Las autoridades reiteraron el llamado a los turistas a permanecer dentro de las áreas permitidas y atender las recomendaciones de los guardavidas para prevenir incidentes durante su estancia en este destino turístico.

También pidieron extremar precauciones al ingresar al mar, ya que las condiciones pueden cambiar y generar corrientes que dificulten el regreso a la orilla.