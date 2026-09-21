Seguridad

Someten a Familia y Roban Casa en Colonia Las Lomas en García, Nuevo León

Los sujetos armados huyeron con las pertenencias dejando a las víctimas atadas de manos y pies

Policía de García investiga robo y agresión contra familiaElementos de la Policía de García y del ICSP arribaron a la vivienda para investigar el robo. Foto: N+

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