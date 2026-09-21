Una familia fue sometida durante la madrugada al interior de su casa en la colonia Las Lomas, en el municipio de García, Nuevo León, al poniente del Área Metropolitana de Monterrey, donde anteriormente se han registrado otros robos del mismo tipo.

Personas armadas ingresaron al domicilio ubicado en la calle Bosque Flamenco, en su cruce con Bosque Austriaco, en el sector Bosques. Los delincuentes forzaron la cerradura e intimidaron a punta de pisto a los integrantes de la familia que residen en la vivienda.

Después de someter a los habitantes de la casa, iniciaron el robo de sus pertenencias para después darse a la fuga y dejar a la familia amarrada de manos y pies. Después de que el robo y la agresión fueron denunciados a las autoridades, elementos de la Policía de García y detectives de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León arribaron al sitio.

Más tarde se trasladaron hasta la colonia Las Lomas peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para iniciar con las indagatorias correspondientes y llevar a cabo el levantamiento de evidencias que ayuden a esclarecer el robo y agresión contra la familia, así como para dar con el paradero de los sujetos armados.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH