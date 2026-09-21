La muerte de un hombre es investigada por las autoridades en el cruce de la avenida Lincoln y el Libramiento Noroeste, en el municipio de García, Nuevo León. Aparentemente, de acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue arrollada por un vehículo.

El hecho se presentó con dirección de García hacia el municipio de Escobedo, frente a las instalaciones de Protección Civil de García. Personal de una gasolinera escuchó un golpe y al acercarse vieron al hombre tirado sobre la orilla de la carretera sin su cabeza.

De inmediato le comunicaron al personal de Protección Civil de García sobre el hallazgo del cuerpo, y fueron los rescatistas quienes dieron parte a oficiales de Fuerza Civil, quienes al llegar llevaron a cabo el acordonamiento del área.

El hecho y resguardo de la zona no afectó la vialidad de la avenida Lincoln y el Libramiento Noroeste, pues el hombre sin vida estaba sobre el acotamiento. Hasta el momento, no hay personas detenidas por este hecho, pero se sospecha que el responsable fue un trailero que se dio a la fuga.

Las autoridades estatales continúan con la investigación del caso realizando entrevistas en el sitio y revisando las cámaras de seguridad cercanas a la zona de los hechos, con el objetivo de encontrar algún tipo de evidencia que les ayude a dar con el responsable y confirmar cómo ocurrió la muerte del hombre.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH