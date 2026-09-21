Accidentes

Investigan Hallazgo de Hombre Sin Vida en Carretera en García, Nuevo León

Personal de una gasolinera dio aviso sobre el cuerpo tirado sobre el acotamiento entre la avenida Lincoln y el Libramiento Noroeste

Fuerza Civil se moviliza por hombre muerto en carretera en GarcíaElementos de Fuerza Civil se movilizaron el hallazgo del hombre sin vida. Foto: N+

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