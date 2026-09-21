Accidentes

Realizan Pago Millonario por Daños que Causó Pipa en la Carretera Puente de Ixtla-Iguala

La empresa responsable exhibió de inmediato una orden de reparación respaldada por una aseguradora

Realizan Pago Millonario por Daños que Causó Pipa en la Carretera Puente de Ixtla-IgualaVista de la carretera Puente de Ixtla-Iguala, en Guerrero, en el tramo donde una pipa causó daños materiales a la vía. Foto: FGR

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