Una empresa pagó 1 millón 499 mil 940.83 pesos por los daños que una pipa causó a la carretera federal Puente de Ixtla-Iguala, en Guerrero, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) logró un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato.

El daño se originó en julio de este año, cuando la pipa provocó afectaciones materiales en el kilómetro 38+500 de esa vía, a cargo de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE); en el hecho también estuvo involucrado un semirremolque.

Para resarcir el daño sin llegar a juicio, la empresa responsable exhibió una Orden de Admisión de Reparación de Bienes, respaldada por una compañía de seguros, con la que cubrió el monto exigido.

El acuerdo se concretó con la intervención del Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (OEMASC) de la FGR, que reunió a las partes y evitó un proceso judicial prolongado. El caso fue atendido por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través de su Fiscalía Federal en Guerrero.

Capufe validó el cumplimiento del acuerdo y confirmó que el daño patrimonial fue resarcido en su totalidad, conforme a los términos establecidos por la ley.