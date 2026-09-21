La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo la captura de Boris Eliezer 'N' por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Argelia V. C. de 30 años de edad, quien era catequista en la región de Ciudad Serdán.

El imputado coincidió con la víctima en un establecimiento del municipio de Rafael Lara Grajales y posteriormente la trasladó a un inmueble en San José Chiapa.

Argelia V. C. fue reportada como desaparecida el 19 de marzo de 2026, Peri fue durante la madrugada del día siguiente en que el hombre la agredió a golpes hasta causarle su muerte. De acuerdo a los estudios forenses, las causas de su fallecimiento fueron por traumatismo craneoencefálico y toracoabdominal.

Posteriormente, el hombre colocó el cuerpo de la víctima enredada en una cobija y procedió a abandonarlo en el paraje Hacienda Ojo de Agua de San José Chiapa.

Fue hasta el 21 de marzo del mismo año en que el cadáver de la catequista fue localizado por lo que las autoridades procedieron con las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres (FEIDVGCM) recabo los datos de prueba y los integró en la carpeta de investigación, por lo que el Ministerio Publico solicitó y obtuvo de la autoridad judicial del distrito judicial de Tepeaca el mandamiento de captura.

La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió una orden de aprehensión contra Boris Eliezer N., de 37 años de edad, señalado como probable responsable del delito de feminicidio cometido en San José Chiapa, Puebla.#FiscalíaInforma | https://t.co/Y8Q68DKoNN pic.twitter.com/qu5ab4QJMN — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 21, 2026

Boris Eliezer 'N' de 37 años de edad fue detenido a las 00:15 horas del 20 de septiembre de 2026 en la colonia San Miguelito, en San José Chiapa, señalado como probable responsable del delito de feminicidio.

El imputado quedó a disposición del Juez de Control para definir su situación jurídica en la audiencia correspondiente. Al respecto, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, refrendó su compromiso con el combate a los delitos por razón de género para procurar justicia a las víctimas.

Con información de N+

MCS