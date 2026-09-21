Homicidios

Catequista Fue Asesinada y Envuelta en Cobijas en Puebla; Hay Un Detenido

Boris Eliezer 'N' fue capturado por su probable responsabilidad en el feminicidio de Argelia 'N' ocurrido en el municipio de San José Chiapa

Boris Eliezer 'N' fue detenido por feminicidio de catequista.Boris Eliezer 'N' fue detenido por feminicidio. Foto: Fiscalía de Puebla

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La Fiscalía de Puebla detiene a Boris Eliezer 'N' por el feminicidio de Argelia V. C., catequista de 30 años. El crimen ocurrió en San José Chiapa.

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