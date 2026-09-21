Homicidios

Capturan en Estado de México a Responsable de Doble Homicidio Ocurrido en Puebla

Luis 'N' fue detenido en el municipio de Atlautla por presuntamente asesinar a dos hombres en la localidad de Guadalupe Almolocayan

Luis 'N' detenido por presuntamente matar a dos hombres en Puebla.Luis 'N' fue detenido en EdoMex tras doble homicidio. Foto: Fiscalía de Puebla

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Luis 'N', acusado de doble homicidio en Puebla, es capturado en EdoMex. La Fiscalía busca justicia para las víctimas.

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