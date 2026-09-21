Capturan en Estado de México a Responsable de Doble Homicidio Ocurrido en Puebla

La Fiscalía de Puebla en colaboración interinstitucional con autoridades del Estado de México, ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Luis 'N' por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de dos hombres.

De acuerdo a las investigaciones ministeriales, el imputado accionó un arma de fuego en contra de ambas víctimas, quienes se encontraban desarmadas en la vía pública.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 29 de abril de 2015 en la esquina de las calles Hidalgo y Allende, en la localidad de Guadalupe Amolocayan perteneciente al municipio de San Diego La Mesa Tochimiltzingo en el estado de Puebla.

Los impactos de bala provocaron un choque hipovolémico secundario a traumatismo toracovisceral a ambos agraviados, lo que provocó su fallecimiento en el lugar.

Luis 'N' procedió a darse a la fuga, mientras el Servicio Médico Forense (Semefo) tomó las pruebas necesarias para dar inicio con las investigaciones correspondientes.

Luego de once años de búsqueda, gracias a las indagatorias por parte de la Fiscalía de Investigación Regional (FIR), se identificó el paradero del investigado en territorio mexiquense.

Fue el 19 de septiembre de 2026, cuando el personal policial de la sede Izúcar de Matamoros concretó la captura de Luis 'N' de 60 años de edad, quien se encontraba ubicado en la calle Francisco I. Madero del municipio de Atlautla perteneciente al Estado de México.

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El imputado fue trasladado a la entidad poblana, para quedar a disposición del Juez de Control de la Región Judicial Sur en Izúcar de Matamoros, autoridad que definirá su situación legal.

Gracias a estas acciones, la muerte de los dos hombres podría obtener justicia conforme lo dicta la ley. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla garantizó su compromiso con dar seguimiento ministerial a estas carpetas radicadas en territorio estatal y buscarán combatir la impunidad.

Con información de N+

MCS