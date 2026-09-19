Seguridad

Sujeto Asalta Farmacia en la Ciudad de Puebla; Autoridades Ya Investigan el Caso

Cámaras de vigilancia captaron al ladrón fingiendo ser paciente para concretar el delito en el establecimiento de la colonia Granjas de San Isidro

Asalto Farmacia Ladrón Paciente Calle 14 Sur Colonia Granjas de San Isidro PueblaEl ladrón fingió ser paciente del consultorio médico del establecimiento. Foto: Alberto Tejeda

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Un ladrón se hace pasar por paciente y roba auto en farmacia de Puebla. La SSC ya investiga con videovigilancia. Descubre cómo avanzan las investigaciones.

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