Sujeto Asalta Farmacia en la Ciudad de Puebla; Autoridades Ya Investigan el Caso

Un sujeto asaltó una farmacia ubicada sobre la calle 14 Sur de la colonia Granjas de San Isidro en la capital poblana, luego de ingresar al establecimiento llevándose el vehículo de la encargada del consultorio médico.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla informó que ya investiga los hechos y busca datos mediante cámaras de videovigilancia para ubicar al responsable.

El titular de la SSC Puebla, Félix Pallares Miranda, aseguró que personal de inteligencia de la dependencia se sumó a las labores para que el caso ocurrido la noche del viernes 18 de septiembre de 2026 no quede impune.

“Obviamente se están haciendo las labores para verificar a través de las cámaras de videovigilancia y lo trabajamos con personal de inteligencia para tratar de ubicar al responsable”.

De acuerdo con los primeros reportes, el ladrón se habría hecho pasar por paciente, esperó turno, y al entrar amenazó a la responsable del consultorio médico de la farmacia para despojarla de las llaves de su vehículo.

Por último, Pallares Miranda aseguró que los datos de prueba que la SSC logré recabar serán compartidos a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para el esclarecimiento de los hechos.

Con información de N+

GMAZ