El Gobierno de México reconoció la decisión de Michelle Bachelet de retirar su candidatura a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y destacó la trayectoria de la expresidenta de Chile, a quien respaldó durante el proceso junto con Brasil.

A través de su postura, México señaló que impulsó la candidatura de Bachelet por su experiencia como presidenta de Chile en dos ocasiones, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y directora ejecutiva de ONU Mujeres. El gobierno mexicano consideró que su trayectoria correspondía con los principios de la Carta de la ONU y con la promoción del multilateralismo.

El anuncio de Bachelet ocurrió este sábado, después de participar en tres rondas de consultas informales entre los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU. En un video publicado en sus redes sociales, confirmó que decidió no continuar en la contienda para suceder a António Guterres, cuyo mandato concluye a finales de 2026.

La expresidenta chilena afirmó que no se arrepiente de haber asumido la candidatura y sostuvo que uno de sus objetivos fue colocar en la agenda internacional la posibilidad de que una mujer de América Latina encabezara por primera vez la Secretaría General de Naciones Unidas.

México reconoció además el trabajo realizado por Bachelet durante la campaña y destacó su defensa de la paz, los derechos humanos y la igualdad entre los Estados. La presidenta Claudia Sheinbaum había señalado previamente que México mantendría su respaldo a la candidatura, incluso después de que Chile retirara su apoyo oficial en marzo.

El Gobierno mexicano también agradeció a Brasil por su colaboración en el impulso de la candidatura. Ambos países habían trabajado conjuntamente en una iniciativa que México calificó como inédita en la relación bilateral. La candidatura había sido presentada oficialmente ante la ONU en febrero por México, Brasil y Chile.

La elección de la próxima persona titular de la Secretaría General continuará durante los próximos meses, antes de que concluya el mandato de Guterres. El proceso contempla consultas en el Consejo de Seguridad y posteriormente la designación formal por parte de la Asamblea General.