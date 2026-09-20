Internacional

México Reconoce Retiro de Bachelet de Candidatura a Secretaría General de la ONU

La expresidenta chilena afirmó que no se arrepiente de haber asumido la candidatura

Sheinbaum y Michelle BacheleteAP

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