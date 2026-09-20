En el municipio poblano de Xiutetelco recientemente hallaron a un perrito con una herida de 15 centímetros entre la cabeza y la nuca, presuntamente provocada con un machete.

Personal del área de Bienestar Animal de la Regiduría de Salud del Ayuntamiento acudió al lugar y confirmaron que la lesión del animal tenía una profundidad cercana al plano óseo.

El ejemplar fue resguardado, trasladado e intervenido de inmediato por médicos veterinarios debido a la magnitud del corte.

Los especialistas realizaron un cierre por capas que abarcó músculo, tejido subcutáneo y piel, colocando un total de 16 puntos de sutura para salvarle la vida.

Las autoridades recalcaron que una lesión de esta naturaleza no debe normalizarse, pues constituye un grave acto de violencia que debe ser investigado por las instancias correspondientes.

En otro caso, en el mismo municipio fue reportada la presencia de dos perros que presuntamente habían sido atropellados por una camioneta mientras caminaban sobre el Camino a San Francisco.

Los dos perritos fueron localizados, resguardados y trasladados a las instalaciones de la Regiduría de Salud municipal, donde quedaron bajo protección del área de Bienestar Animal.

Una vez a salvo, fueron valorados por la Dirección de Bienestar Animal, para determinar su condición y brindarles la atención veterinaria necesaria para preservar su vida.

Con información de N+

GMAZ