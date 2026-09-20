Seguridad

Rescatan a Perro que Presuntamente Fue Agredido con Machete en Xiutetelco, Puebla

De acuerdo con las autoridades, el animal tenía una herida de gravedad entre su cabeza y nuca, por lo que le brindaron atención veterinaria

Perro Rescatado Lesionado Machete Herida Cabeza San Martín Xiutetelco PueblaEl animal recibió atención veterinaria por la gravedad de la lesión. Foto: Facebook Gobierno de Xiutetelco 2025-2027

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En Xiutetelco, un perro con una grave herida de machete fue rescatado y operado con éxito. Las autoridades investigan este acto de violencia. Descubre los detalles.

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