Ed Sheeran habló por primera vez durante uno de sus conciertos sobre la polémica relacionada con el rapero Macklemore, luego de que el rapero estadounidense quedara fuera de su gira tras sus declaraciones públicas en apoyo a Palestina.

El cantante británico se refirió al tema durante su presentación del sábado en el Lincoln Financial Field, en Filadelfia, donde inició el espectáculo solo sobre el escenario y sin artistas invitados.

“Nunca quise ser un músico activista, pero esto me ha colocado en medio de un debate importante y apasionado sobre la libertad de expresión y el tema político más complejo del planeta”, afirmó Sheeran ante el público.

El intérprete también aseguró que sus conciertos buscan ser espacios en los que todas las personas puedan sentirse seguras y señaló que mantiene su compromiso con sus seguidores, una de las razones por las que decidió continuar con sus presentaciones.

Sheeran reconoció además que ha cometido “errores” al enfrentar algunas de las decisiones tomadas en medio de la controversia. Previamente, el cantante había señalado que la decisión de retirar a Macklemore de la gira correspondió a los promotores y no a él.

La presentación en Filadelfia ocurrió en medio de dificultades para la gira estadounidense. El concierto comenzó sin teloneros y con un retraso, después de que varios músicos se retiraran del espectáculo tras la controversia.

También se reportó una reducción en los precios de algunas entradas para las fechas restantes del Loop Tour en Estados Unidos. Para el concierto de Filadelfia, algunos boletos llegaron a ofrecerse por 32 dólares.

En las inmediaciones del Lincoln Financial Field se concentraron algunos manifestantes que portaban banderas mientras los asistentes ingresaban al estadio. La protesta se desarrolló principalmente en las cercanías de una estación de metro y no interrumpió el concierto.

Sheeran continuará con su gira por Norteamérica y Sudamérica, mientras la controversia en torno a la participación de Macklemore mantiene la atención sobre sus presentaciones.

Macklemore anunció el lunes pasado que había sido excluido de la gira de Sheeran por haber realizado comentarios a favor de Palestina y en contra del genocidio los días 4 y 5 de septiembre cuando estaba sobre el escenario del MetLife de Nueva Jersey acompañando al británico.