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‘Nunca Quise Ser Músico Activista’: Ed Sheeran Habla de Polémica con el Rapero Macklemore

El cantante aseguró que sus conciertos buscan ser espacios en los que todas las personas puedan sentirse seguras

foto: AFPfoto: AFP
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