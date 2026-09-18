Ante las acusaciones que surgieron sobre la supuesta intención de Christian Nodal de frenar la llamada "Ley Cazzu", que busca facilitar la movilidad infantil y proteger a los menores de padres ausentes y deudores, el cantante mexicano respondió con un comunicado en el que niega oponerse a la ley.

“Es FALSO que Christian Nodal haya promovido un amparo para frenar la llamada "Ley Cazzu". Christian está a favor de cualquier iniciativa que proteja a las niñas y los niños”, señala el documento.

Sin embargo, en el mismo texto, el equipo legal de Nodal reconoce que sí recurrió a medidas legales para impugnar la denominación de la ley, es decir, que lleve por nombre "Ley Cazzu".

El amparo, según la defensa de Nodal, "no cuestiona la ley, sino el uso de una historia falsa sobre su pequeña hija para promoverla. No existe ninguna resolución judicial ni prueba que determine que Christian haya incumplido con sus obligaciones. Tampoco ha negado permisos para que su hija viaje o para que su madre pueda trabajar".

El escrito se presentó ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México y plantea que se impugna únicamente el apelativo "Ley Cazzu" y la narrativa que lo acompaña. El texto pide una "denominación neutral" y aclara que no se cuestiona el contenido normativo de la reforma.

Sin embargo, según registros judiciales, la demanda fue desestimada. El argumento es que la propuesta aún no es una ley vigente que genere una afectación directa.

Ante esto, la cantante argentina, Cazzu, con quien Christian Nodal comparte una hija, llamada Inti, recurrió a sus redes sociales para hablar sobre el tema.

"Me silenciaron legalmente y sobre todo injustamente", escribió en X. Añadió que "lo hicieron exactamente para poder hacer esto: MENTIR y MANIPULAR una situación que se cae de madura".

Cazzu explicó que optó por no limitar la libertad de nadie para hablar.

También aseguró que la obligan a enfrentar "caprichos de todo tipo que NADA tienen que ver con la crianza", así como "hojas y hojas de mentiras y delirios que se roban mi paz y mis recursos".

En otra parte del mensaje, la artista afirmó que solo tomará una cosa del texto que leyó: "Yo también espero el día que la historia se conozca realmente como es". Pidió que "al fin exista la manera en la que la verdad tenga un espacio sin artilugios que la entorpezcan".

Cazzu sostuvo que, mientras pudo, dijo verdades y que estas siguen constituyendo la realidad en la que materna.

"Los ataques han empeorado, pero ya no lo puedo denunciar", señaló.

La cantante dejó claro que continuará respaldando las iniciativas que protejan a las madres.

"Seguiré apoyando los proyectos de ley que amparen y protejan a madres y a mujeres. Porque si a mí me pueden vulnerar, imaginen cómo se vulnera a las madres que no tienen ninguna manera de defenderse", escribió.