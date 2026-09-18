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Christian Nodal Aclara Inconformidad sobre 'Ley Cazzu'

La Cantante Argentina señaló en un comunicado: 'Los ataques han empeorado, pero ya no lo puedo denunciar'

nodal-niega-ser-deudor-alimentario-rechaza-ley-cazzuChristian Nodal publicó un comunicado para defenderse de acusaciones. Foto: Cuartoscuro

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Nodal aclara que no busca detener la 'Ley Cazzu', solo su nombre. Cazzu denuncia manipulación y reafirma su lucha por las madres. Descubre más sobre este conflicto.

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