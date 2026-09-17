Entretenimiento

Reaparece Luis Miguel tras Rumores sobre su Salud: Así Luce el Cantante

El cineasta Brett Ratner publicó una fotografía al lado de Luis Miguel, donde se le ve recuperado. Sin embargo, no se ha especificado la fecha ni el contexto en el que fue tomada

Reaparece-luis-miguel-foto-instagram-brett-ratnerFoto: Getty Images

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Luis Miguel recuperado? Brett Ratner publica foto con el cantante tras meses de especulación sobre su salud. Descubre los detalles de este encuentro.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+