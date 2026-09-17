Reaparece Luis Miguel tras Rumores sobre su Salud: Así Luce el Cantante

Una imagen de Luis Miguel apareció después de meses de silencio y especulación sobre su estado de salud, debido a que el director y productor de cine estadounidense Brett Ratner publicó una fotografía con el cantante en su cuenta de Instagram.

En la imagen, publicada el 16 de septiembre, se observa a "El Sol de México" sonriente y relajado, fundido en un abrazo con el cineasta conocido por dirigir la trilogía de Rush Hour y X-Men: La batalla final.

Ratner acompañó la imagen con un mensaje en el que llamó al cantante "hermano Aries", en alusión al signo zodiacal del cantante y al álbum que Luis Miguel lanzó en 1993.

La publicación acumuló miles de "me gusta" y comentarios de fans celebrando verlo con buen semblante.

La reaparición es relevante porque llega tras una crisis de salud que mantuvo en vilo a sus seguidores. En mayo pasado trascendió que el intérprete había sido hospitalizado en Nueva York, y no fue sino hasta junio, cuando viajó a México, que se confirmó que había sido intervenido quirúrgicamente por problemas cardíacos.

Desde entonces, el cantante se ha mantenido prácticamente alejado de los reflectores, con su última aparición pública ligada a un anuncio publicitario.

Días antes de la publicación de esta foto, su hija Michelle Salas rompió parcialmente el hermetismo familiar: el 13 de septiembre, ante la prensa, aseguró que su padre se encontraba "súper bien", descansando y preparándose para lo que viene, aunque sin entrar en detalles médicos ni confirmar directamente los reportes de hospitalización.

A pesar de que sobresalen los comentarios de alegría por la recuperación de Luis Miguel, algunos usuarios en redes sociales pusieron en duda la fecha real de la imagen, sugiriendo que podría corresponder a un encuentro previo, incluso de 2023, y no a un reencuentro reciente.

Ni Ratner ni el equipo del cantante han precisado cuándo fue tomada la fotografía ni el contexto del encuentro entre ambos.