EUA Reabre su Puerto Principal al Ganado Mexicano tras Baja en Casos de Gusano Barrenador

Estados Unidos reabrirá su puerto más grande para los envíos de ganado vivo mexicano, anunció la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, este jueves.

"Nos tomamos un momento para reflexionar que, después de 100 días, solo tenemos 2 casos activos en nuestro país", escribió Rollins en X.

El puerto de Santa Teresa, Nuevo México, reabrirá el jueves 24 de septiembre, permitiendo la entrada del primer lote de ganado desde México a los Estados Unidos después de que se paralizaran durante 16 meses para evitar la propagación del gusano barrenador del Nuevo Mundo.

El anuncio se dio durante una gira de Rollins por Santa Teresa, donde se reunió con ganaderos y funcionarios clave del sector. Según la funcionaria, este es el puerto de inspección de ganado con mayor actividad en la frontera entre Estados Unidos y México, y durante los últimos cinco años concentró el 43% de las importaciones de ganado mexicano.

📍 Santa Teresa, New Mexico



Today I toured the busiest livestock port on the US-Mexico border and met directly with ranchers and key officials about the work that has gone into protecting the American livestock industry from New World screwworm, and next steps moving forward.… pic.twitter.com/iIT5TZdUGL — Secretary Brooke Rollins (@SecRollins) September 17, 2026

La mayoría de los animales que ingresan por ese punto se trasladan después a corrales de engorde en Texas antes de entrar a la cadena alimentaria estadounidense.

La reapertura forma parte de una estrategia escalonada del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) que comenzó hace unas tres semanas con la reactivación del cruce ganadero de Douglas, Arizona, y que ha estado condicionada al progreso continuo y a salvaguardas sanitarias diseñadas para proteger al hato estadounidense.

Rollins destacó que, "después de 100 días, solo tenemos 2 casos activos en nuestro país" y ninguno en Nuevo México, cifra que contrastó con los más de 90 mil casos de gusano barrenador que enfrentaron los ganaderos de Texas en 1972.

"La pelea no ha terminado, pero estamos ganando", declaró la secretaria. "Proteger el ganado americano siempre vendrá primero".

AMP