Internacional

EUA Reabre su Puerto Principal al Ganado Mexicano tras Baja en Casos de Gusano Barrenador

El puerto de Santa Teresa permitirá la entrada del primer lote de ganado después de que los envíos se paralizaran durante 16 meses

EUA Reabre su Puerto Más Grande para Envíos de Ganado Vivo MexicanoEUA Reabre su Puerto Más Grande para Envíos de Ganado Vivo Mexicano
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