Accidentes

Motociclista Muere tras Chocar con Poste en Salinas Victoria, Nuevo León

Autoridades ya investigan como ocurrió el percance que dejó un hombre sin vida

Choque moto con posteEl motociclista chocó contra un poste. Foto: N+

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