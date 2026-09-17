Motociclista Muere tras Chocar con Poste en Salinas Victoria, Nuevo León

Un motociclista perdió la vida luego de chocar contra un poste sobre la carretera Salinas Victoria-Ciénega de Flores, a la altura del puente ‘El Callejón’, en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León.

Fueron elementos de Protección Civil de Salinas Victoria quienes llegaron a este punto para auxiliar al hombre. Luego de valorar al sujeto, rescatistas informaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que de inmediato se acordonó ese punto para comenzar con las investigaciones correspondientes.

Minutos más tarde a este lugar llegaron autoridades del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), quienes informaron que el hombre fallecido vestía una camisa tipo polo en color rosa, así como un pantalón color café con cintas reflectoras.

Serán las autoridades de tránsito quienes determinen como sucedió este percance. Elementos de seguridad ya se encuentran en búsqueda de cámaras de vigilancia para visualizar el momento del accidente y deslindar las responsabilidades correspondientes en caso de ser necesario.

Otro percance similar sucedió en el centro de Monterrey, donde un motociclista terminó por estrellarse contra un vehículo luego de hacer varias piruetas sobre la avenida Cuauhtémoc. Autoridades reportaron que el sujeto perdió un ojo tras el impacto.