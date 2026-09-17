Seguridad

Roban Materiales Valuados en 120 Mil Pesos Dentro de Bodega en Santa Catarina, NL

Autoridades ya investigan el hurto de varios cables y tubería dentro de un parque industrial

Robo a bodegaAutoridades ya investigan el robo de materiales. Foto: N+
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