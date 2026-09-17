Roban Materiales Valuados en 120 Mil Pesos Dentro de Bodega en Santa Catarina, NL

El robo de diversos materiales resguardados dentro de una bodega generó el despliegue de diversas corporaciones de seguridad hasta la avenida Parque Chipinque, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Luego de que elementos de la policía municipal confirmaran este robo, hasta este lugar llegaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes informaron que el robo de estos materiales tendría un valor aproximado a los 120 mil pesos.

Autoridades comenzaron a revisar las instalaciones de esta bodega para tratar de descubrir por donde habrían entrado los presuntos delincuentes. Elementos de investigación ya comenzaron a analizar cámaras de seguridad para tratar de identificar a los responsables.

Policías municipales comenzaron un despliegue cerca de este punto para tratar de encontrar algún rastro que pueda llevar hacía los responsables. Se espera que este operativo continúe durante el resto del día.

Dueños de otras bodegas y fábricas cercanas pidieron a los elementos de seguridad realizar más recorridos en este punto, ya que temen ante este tipo de situaciones, las cuales cada vez son más comunes en estos parques industriales.