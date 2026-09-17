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'Voy a Intentar No Llorar': Miley Habla sobre su Última Conversación con Dolly Parton

Miley Cyrus casi rompe en llanto al recordar el consejo que Dolly Parton le dio sobre el escenario, el personaje y su vínculo desde 'Hannah Montana'

Miley Cyrus despide a Dolly Parton con un mensaje conmovedorImagen: Getty Images

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Miley Cyrus revela el consejo de Dolly Parton que cambió su perspectiva sobre la música y su legado. Conoce más sobre su vínculo.

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