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Revelan Sexo y Nombre del Bebé de Lady Gaga y Michael Polansky

Lady Gaga es madre de una niña. Este es el nombre que le pusieron y su posible significado

Lady Gaga y su pareja Polansky asisten a alfombra rojaFoto: AP

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¡Lady Gaga es mamá! Conoce a Rose Bean Polansky, su hija con Michael Polansky. Descubre el significado detrás de su nombre.

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