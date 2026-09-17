Revelan Sexo y Nombre del Bebé de Lady Gaga y Michael Polansky

Lady Gaga y su prometido Michael Polansky finalmente confirmaron el sexo y el nombre de su primer bebé en común: se trata de una niña llamada Rose Bean Polansky, de acuerdo con información obtenida por TMZ.

Según el acta de nacimiento a la que tuvo acceso el medio estadounidense, la bebé nació el 9 de junio a las 11:19 pm en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles.

El parto estuvo a cargo del doctor Robert Katz, ginecobstetra reconocido por atender a celebridades como Ciara y Russell Wilson.

Aunque no se ha confirmado el origen exacto del nombre, TMZ señala que Gaga tiene tatuada una rosa en la espalda en honor a su interpretación de "La Vie en Rose" en la película A Star Is Born, lo que podría explicar el "Rose".

En cuanto al segundo nombre, "Bean" podría ser un guiño al cantante y activista Carl Bean, cuya historia inspiró el tema "Born This Way" de Gaga.

La noticia llega días después de que la cantante fuera fotografiada cargando a su hija durante una salida familiar en el norte de California junto a Polansky, en medio de una etapa que la pareja ha mantenido fuera de los reflectores.

Cabe recordar que Gaga y Polansky siguen comprometidos y no se han casado, pese a rumores recientes que aseguraban que se habían casado en secreto.

La pareja se comprometió en 2024 y, en marzo pasado, la propia Gaga adelantó que planeaban casarse "pronto".