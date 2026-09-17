El estado de salud de Alexander Esquivel, de 18 años, se reporta como grave, pero estable, luego de que fuera atacado con una navaja por un grupo de jóvenes durante la celebración del Grito de Independencia en la Macroplaza de Piedras Negras.

El joven continúa internado en el Hospital General Dr. Salvador Chavarría, donde recibe atención médica especializada debido a las lesiones que sufrió durante la agresión. Una de las heridas le provocó la perforación de uno de sus pulmones, por lo que permanece bajo observación médica.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, Alexander fue sometido y retirado del lugar con la intervención de elementos de seguridad y civiles. Ante la situación, el personal de seguridad tuvo que intervenir para controlar a los jóvenes involucrados en la agresión.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) continúan con las investigaciones para localizar al presunto responsable de la agresión. Las autoridades cuentan con información, así como fotografías y videos relacionados con los hechos, elementos que podrían contribuir a su identificación y posterior captura.