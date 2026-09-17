Seguridad

Continúa Grave Joven Atacado Durante Fiestas Patrias en Piedras Negras, Coahuila

El hombre fue lesionado con una navaja durante la celebración del Grito de Independencia

Continúa Grave Joven Atacado Durante Fiestas Patrias en Piedras Negras, CoahuilaEl joven permanece internado en el Hospital Dr. Salvador Chavarría. Foto: N+

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