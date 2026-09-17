Aseguran 59 Millones de Litros de Presunto Hidrocarburo en San José de Iturbide, Guanajuato

En San José de Iturbide, Guanajuato, fueron asegurados 59 millones de litros de presunto hidrocarburo, con características de diésel, gasolina regular y premium, esto luego de que las autoridades ejecutaran una orden de cateo en un inmueble.

La diligencia se realizó en la comunidad de La Fragua, como parte de una investigación por hechos relacionados con presuntos delitos como el almacenamiento, la distribución y otras operaciones relacionadas con hidrocarburos.

Durante la inspección fueron localizados y asegurados 10 tanques con presunto combustible, tres unidades de carga, diversos contenedores utilizados para su transporte y documentación relacionada con el decomiso.

Secretaría de Seguridad Guanajuato

Las autoridades alertaron que, debido a la cantidad del producto localizado y asegurado, esto representa un riesgo con su manipulación, por lo que las maniobras para su medición, identificación y manejo continuarán bajo la supervisión de personal especializado y de las autoridades competentes.

"Estas medidas buscan prevenir derrames, incendios o cualquier otra situación que pudiera afectar a la población, sus bienes o al medio ambiente", indica el comunicado.

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Tanto el inmueble como los vehículos, los contenedores, la documentación y el presunto hidrocarburo quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad responsable de continuar con las investigaciones y ordenar los dictámenes periciales necesarios para determinar la cantidad definitiva, la naturaleza, la procedencia y la legalidad del producto.

Finalmente, las autoridades piden a la ciudadanía que, si conocen algún punto de extracción, almacenamiento, transporte o comercialización irregular de combustible, conocido como huachicol, denuncien de manera anónima a través de la línea 89.

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