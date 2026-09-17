Seguridad

Aseguran 59 Millones de Litros de Presunto Hidrocarburo en San José de Iturbide, Guanajuato

El operativo se realizó en la comunidad La Fragua, donde se decomisaron 10 tanques de almacenamiento

Aseguran 59 millones de hidrocarburo

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