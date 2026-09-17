Seguridad

Detienen a 7 Policías de Coyuca de Benítez, Guerrero, por Desaparición Forzada

La víctima fue encontrada sin vida en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura del poblado de El Papayo

Los oficiales municipales detenidos fueron presentados ante la Fiscalía de GuerreroFoto: Especial
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+