Detienen a 7 Policías de Coyuca de Benítez, Guerrero, por Desaparición Forzada

La Fiscalía de Guerrero informó los detalles de la detención de siete policías de Coyuca de Benítez por el delito de desaparición forzada, luego de un operativo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio.

Según las autoridades, las acciones fueron para cumplimentar una orden de aprehensión en contra de los oficiales, quienes presuntamente están relacionados con los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2026, en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.

Ese día, después de las 16:00 horas, José Ángel López Girón, su esposa, Yanit, y su madre, María de Jesús, se encontraron un retén a la altura de Paseo de la Palmera. Sin embargo, luego de unos momentos dejaron libres a las mujeres, mientras que aseguraron a José.

Los familiares grabaron el momento en el que los policías se negaron a dejar libre al hombre y cuando se lo llevaron sin darles más información. José Ángel fue localizado sin vida sobre la misma carretera donde ocurrieron los hechos, pero esta vez a la altura del poblado de El Papayo; tenía huellas de tortura e impactos de bala.

“Los siete imputados serán puestos a disposición del juez de control que los requiere, a efecto de que se determine su situación jurídica conforme a derecho”, afirmó la Fiscalía.

Durante el despliegue en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Estatal, también aseguraron dos patrullas oficiales.

Desde que se dio a conocer la desaparición forzada y posterior muerte de José Ángel, sus seres queridos y habitantes de la zona, exigieron justicia por el caso. Se prevé que en las próximas horas encabecen diversas movilizaciones para pedir que el asesinato no quede impune.

EPP