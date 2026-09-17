Salud

Alerta por Carfentanilo: Por Qué Es Tan Peligroso y Cuál Es la Diferencia con el Fentanilo

Te explicamos cómo se originó el carfentanilo y por qué las autoridades sanitarias temen que su presencia se amplíe en las calles

Bolsa con carfentaniloAdvierten por peligros del carfentanilo. Foto: Reuters

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