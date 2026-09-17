Salud

Péptidos, la Nueva Moda Que Prende las Alarmas por Su Uso Indiscriminado

Estas sustancias traen a un gran número de adeptos, sobre todo para influir y mejorar la apariencia física; sin embargo, su venta sin restricciones podría generar problemas de salud

Los péptidos tienen usos médicos relevantes, pero su uso debe estar bajo supervisiónLos péptidos tienen usos médicos relevantes, pero su uso debe estar bajo supervisión. Foto: Unsplash | Ilustrativa

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