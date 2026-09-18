Elementos de las Fuerzas Armadas detuvieron a un hombre que operaba un dron en Tijuana, Baja California, para vigilar rutas destinadas al tráfico ilícito de personas, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Las acciones se realizaron como parte de la “Operación Águila Alta” y mediante el intercambio de información con autoridades de Estados Unidos, señaló la dependencia en redes sociales.

Al hombre, quien fue localizado durante patrullajes y reconocimientos terrestres, se le aseguraron un arma corta, cargadores, cartuchos y un control para dron.

“El Gabinete de Seguridad fortalece las acciones para combatir a los grupos delictivos y reforzar la seguridad en la zona fronteriza, con pleno respeto a la soberanía de ambos países”, enfatizó la Defensa.

Cabe señalar que este mes, el Comando Norte de Estados Unidos reconoció la cooperación de México para combatir las operaciones de drones por parte de los grupos criminales que operan en la frontera común.

Reiteró que estos dispositivos son utilizados por la delincuencia para facilitar el tráfico de drogas y de personas.

“El Comando Norte aplaude los esfuerzos de nuestros socios interinstitucionales y mexicanos en la adaptación y derrota de las operaciones de drones de los cárteles… Juntos estamos fortaleciendo la seguridad de nuestra frontera compartida”, indicó en redes sociales.

Previamente, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, señaló que ambos países encabezan la operación ‘High Eagle’ para la detección y desactivación de drones, mediante el uso de tecnología, innovación y operaciones coordinadas, cada uno actuando en su propio territorio.

El 7 de septiembre, la Defensa de México anunció la puesta en marcha de la operación binacional antidrones “Águila Alta”, con la que se busca fortalecer la seguridad en la frontera para la detección e inhabilitación de aeronaves no tripuladas.

SPB