Seguridad

Defensa Inhibe Dron en Tijuana y Detiene a Hombre durante ‘Operación Águila Alta’

El artefacto era usado para vigilar rutas destinadas al tráfico ilícito de personas

Hombre detenidos durante operativo en Tijuana, BC. Foto: Gabinete de SeguridadHombre detenidos durante operativo en Tijuana, BC. Foto: Gabinete de Seguridad
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