Seguridad

La FGR Ya Sabe de Dónde Venía y a Dónde Iba Combustible Asegurado en Guanajuato

La Presidenta informó que la investigación continúa para identificar al grupo delictivo relacionado con la compra y distribución ilegal del hidrocarburo

La FGR Ya Sabe de Dónde Venía y a Dónde Iba Combustible Asegurado en GuanajuatoFoto: FGR

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Operativo en Guanajuato: La FGR y Pemex aseguran combustible ilegal. La presidenta Sheinbaum detalla la investigación sobre su origen y destino

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