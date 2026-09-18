La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó el aseguramiento de una cantidad importante de combustible realizado ayer y señaló que las investigaciones sobre su origen y destino continúan.

Durante la mañanera, Sheinbaum explicó que el operativo fue resultado de un trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la República (FGR), Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Gobierno estatal. Añadió que la FGR tiene importantes avances para determinar de dónde venía y a dónde iba el combustible.

La presidenta señaló que el objetivo no es únicamente asegurar el combustible, sino también identificar y detener al grupo delictivo relacionado con su compra y distribución ilegal.

Sheinbaum destacó la coordinación que, de acuerdo con sus declaraciones, ha mantenido con la gobernadora de Guanajuato en distintos temas, pese a pertenecer a partidos políticos diferentes. Señaló que han trabajado de manera conjunta en seguridad, educación, infraestructura y proyectos relacionados con el agua.

En materia de seguridad, la presidenta señaló que hace casi dos años ambas acordaron trabajar de manera coordinada para atender la situación en Guanajuato. Afirmó que este trabajo ha contribuido a una reducción de 73% en los homicidios dolosos en el estado.

Sheinbaum recordó que Guanajuato era en 2024 la entidad con mayor número de homicidios y que durante varios meses e incluso años se había mantenido en los primeros lugares. Atribuyó la reducción al trabajo conjunto que incluye desde la atención a las causas hasta las detenciones realizadas por las fiscalías y la Fiscalía General de la República.

Asimismo, Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el aseguramiento de combustible no está relacionado con el caso Ruffo Apel, sino que corresponde a otra línea de investigación de la Fiscalía General de la República.

La presidenta señaló que esta investigación continúa y que, además del aseguramiento, la Fiscalía busca determinar de dónde provenía el combustible y dónde era distribuido. Añadió que ya cuenta con bastantes elementos para realizar las detenciones correspondientes.

Sheinbaum calificó como histórico el decomiso realizado ayer y señaló que habló con la fiscal general para conocer los avances de las investigaciones sobre el origen del combustible y los lugares donde era distribuido.

Explicó que el objetivo no es únicamente asegurar el sitio donde fue localizado, sino identificar a quienes estaban detrás del negocio y lograr la detención de los integrantes de la red relacionada con el ingreso y distribución ilegal del combustible.

De acuerdo con la mandataria, la fiscal general le informó que existen investigaciones muy avanzadas y que esperan presentar resultados próximamente.