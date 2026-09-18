Un presunto intento de ejecución dejó como saldo un joven herido de bala. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Alamos y Olivos, en la colonia Melchor Ocampo, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Fue en ese punto donde dos hombres armados, a bordo de una motocicleta, abrieron fuego contra la víctima para posteriormente huir del punto a toda velocidad. Vecinos de esta colonia alertaron a elementos de seguridad luego de escuchar las detonaciones de arma.

Hasta este lugar llegaron elementos de la Policía de Guadalupe y paramédicos, quienes comenzaron a valorar al joven. El sujeto herido tendría un impacto de bala en la espalda, por lo que de inmediato fue trasladado al Hospital Universitario para ser atendido por especialistas.

En el lugar de los hechos permanecieron agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), quienes comenzaron con las indagatorias correspondientes para tratar de identificar a los presuntos responsables de este ataque.

Elementos de la Policía de Guadalupe realizaron rondines de seguridad cerca de este punto para tratar de localizar a los dos sujetos armados. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas, por lo que se espera que esta investigación continúe durante los próximos días.