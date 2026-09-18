Seguridad

Presunto Intento de Ejecución Deja un Herido en Guadalupe, Nuevo León

Autoridades atendieron el reporte de un ataque armado en la colonia Melchor Ocampo

Intento de ejecuciónAutoridades siguen investigando el intento de ejecución. Foto: N+

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