Pescadores encontraron un misil flotando en mar abierto, frente a las playas de Ensenada, Baja California.

El hallazgo ocurrió cuanto el grupo de hombres intentaba realizar pesca deportiva; sin embargo, justo cuando pensaron haber encontrado el primer marlín se sorprendieron por el artefacto cilíndrico blanco con gris.

Los hombres comenzaron a transmitir en sus redes sociales, mientras uno más informaba el suceso y daba las coordenadas, pues ante el desconocimiento, buscaban evitar que en el transcurso de la noche alguna embarcación lo impactara.

Al sitio llegaron elementos de la Secretaría de Marina, quienes aseguraron el artefacto y lo trasladaron a la Segunda Región Naval.

Presuntamente el misil sería de práctica y pertenecería a las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Se les habría extraviado mientras realizaban acciones de pesca a pocas millas de la costa de Ensenada, por lo que la tripulación avisó de inmediato a las autoridades mexicanas quienes desplegaron el operativo de búsqueda.

Con información de Guadalupe Sánchez

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