Seguridad

Pescadores Buscaban Capturar Marlines Frente a Costas de BC, pero Encontraron un Misil

Reportaron el incidente a las autoridades y al lugar llegaron elementos de la Marina que aseguraron el artefacto, presuntamente perteneciente a las fuerzas armadas de Estados Unidos

Misil encontrado por pescadores frente a costas de Baja California.Foto: N+

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